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OTOMATİK OYNAT
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Niğde'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 11.08.2022 | 15:37
02:31
Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 11.08.2022 | 15:25
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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 11.08.2022 | 15:03
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İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu | Video 11.08.2022 | 13:34
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Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 11.08.2022 | 10:17
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Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 11.08.2022 | 14:33
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Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 11.08.2022 | 14:15
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Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 11:44
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E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 11.08.2022 | 11:03
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E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 11.08.2022 | 11:20
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Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın | Video 11.08.2022 | 11:03
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Eren Bülbül'süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video 11.08.2022 | 10:50
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Bursa’da kadınların saç başa kavgası kamerada | Video 11.08.2022 | 10:43
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arama 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.