Video Yaşam Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

04.06.2024 | 09:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arabanın içinde bırakılan 4 yaşındaki çocuk, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

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Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Müteahhit Baba Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.
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