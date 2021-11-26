Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video

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Bursa'da ana yol üzerinde arızalanan araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İki araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar kameralara yansıdı. Sürücü ve yanındaki bayanın yaralandığı kazada toplam 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Mudanya yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Kubilay A'nın kullandığı araç, Bursa istikametine seyir halinde iken, arızalanarak en sağ şeritte duran Emin G. idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü Emin G. ile Makbule G. araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücü kazayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine acil servis ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri geldi. Otomobile arkadan çarpan Kubilay A. ambulansa alınarak tedaviye başlandı. Diğer otomobilde sıkışan Emin G. ve Makbule G. ise itfaiye ekiplerinin aracı demir kesme makası ile açmasının ardından araçtan çıkartıldı. Kazada Kubilay A., Emin G. ve Makbule G. Mudanya Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada iki araç kullanılamaz hale geldi. Araçlar çekiciler tarafından kaldırılıp yol tekrar trafiğe açıldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.