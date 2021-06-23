Bursa'da aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı
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Bursa'da, sürücüsünün 2.27 promil alkollü olduğu belirlenen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis noktasına daldığı, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; alkollü sürücü Doğukan U. yönetimindeki otomobilin hızla uygulama noktasına girmesi, polis aracına ve uygulama noktasında bekleyen otomobile çarptığı anlar yer aldı.