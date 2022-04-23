Bursa'da atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı! | Video

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Bursa'da atını aracın arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturan kişi gözaltına aldı. Atın aracın arkasında koştuğu o anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.
Kısa sürede savcının talimatıyla gözaltına alınan H.H.B. (60), mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsa Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince toplamda 1055 lira idari para cezası kesildi.