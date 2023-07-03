Bursa'da baraj gölüne giren genç, boğuldu | Video
BURSA'da, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği Demirtaş Barajı kıyısında suya giren ve gözden kaybolan Aziz Bureyik (22), dalgıç polislerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 15 metre açıkta ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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