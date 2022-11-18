Video Yaşam Bursa’da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video
Bursa’da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video

Bursa’da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video

18.11.2022 | 09:04

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OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da otobanda seyir halindeki otomobil sürücüsü, yağışlı havanın etkisiyle aracının kontrolünü kaybedince bariyerlere çarpıp yola savruldu. Aynı istikamette seyreden TIR ise yola savrulan araca arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişiden biri ağır yaralandı.

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Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Bursa-İstanbul Yolu üzerinde Alaşarköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. otomobiliyle seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle aracının kontrolünü kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araca aynı istikamette seyir halinde olan Hakan Ç.'nin kontrolündeki 06 P 1851 plakalı TIR arkadan vurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olan yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Mehmet T. ve yanında bulunan eşi Gülşen T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri yaralıları Bursa Şehir Hastanesine sevk etti.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, hastaneye kaldırılan Gülşen T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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