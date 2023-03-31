Bursa'da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplanırken 5 yolcu yaralandı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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