Bursa'da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video 31.03.2023 | 15:01 Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplanırken 5 yolcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki belediye otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kaza sonrası belediye otobüsünde bulunan 5 yolcu yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.