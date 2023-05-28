Video Yaşam Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video
Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video

Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video

28.05.2023 | 18:26

Bursa’da sokak arasında bıçaklanmış halde bulunan erkek cesedinin şüphelisi üvey oğlu çıktı. 18 yaşındaki şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, babanın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok'un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Tok'a ait araçla üvey oğlu D.A.G. (18) arasında kavga çıktığı, şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinde, üvey babasının uyuşturucu kullandığını, annesiyle arasında sorun olduğunu ve kız kardeşlerine de rahatsızlık verdiğinden dolayı
Murat Tok ile konuşmak için bir araya geldiğini ve önce onun bıçak çektiğini, elinden bu bıçağı aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini iddia etti.
Konuyla ilgili polis ekiplerince devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video 00:49
Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video 28.05.2023 | 18:26
Hatay Kırıkhan’da fırtına ve şiddetli yağış | Video 03:21
Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış | Video 28.05.2023 | 17:12
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video 00:14
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video 28.05.2023 | 17:11
Masaj salonunda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı | Video 02:16
Masaj salonunda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı | Video 28.05.2023 | 17:11
100 yaşındaki Fatma nine oy kullandı | Video 00:44
100 yaşındaki Fatma nine oy kullandı | Video 28.05.2023 | 16:46
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video 04:48
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video 28.05.2023 | 16:14
Hafif ticari araç devrildi, içindeki köy ekmekleri yol kenarına saçıldı | Video 02:14
Hafif ticari araç devrildi, içindeki köy ekmekleri yol kenarına saçıldı | Video 28.05.2023 | 15:23
82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video 01:47
82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video 28.05.2023 | 15:05
Tarsus’ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video 02:40
Tarsus'ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video 28.05.2023 | 15:05
Burdur’da dehşet! Kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 01:05
Burdur'da dehşet! Kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 28.05.2023 | 15:05
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 05:59
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 28.05.2023 | 14:56
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 03:14
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 28.05.2023 | 14:46
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 00:37
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 28.05.2023 | 14:44
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 01:53
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 28.05.2023 | 14:10
Mardin’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:46
Mardin'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 28.05.2023 | 14:11
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 00:49
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 28.05.2023 | 13:54
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 08:12
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 28.05.2023 | 13:18
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 00:35
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 28.05.2023 | 11:52
Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video 01:37
Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video 27.05.2023 | 17:41
Kayseri’deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video 00:54
Kayseri'deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video 27.05.2023 | 16:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA