Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video
Bursa’da sokak arasında bıçaklanmış halde bulunan erkek cesedinin şüphelisi üvey oğlu çıktı. 18 yaşındaki şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, babanın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüphelinin ifadesinde, üvey babasının uyuşturucu kullandığını, annesiyle arasında sorun olduğunu ve kız kardeşlerine de rahatsızlık verdiğinden dolayı
Murat Tok ile konuşmak için bir araya geldiğini ve önce onun bıçak çektiğini, elinden bu bıçağı aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini iddia etti.
Konuyla ilgili polis ekiplerince devam ediyor.
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