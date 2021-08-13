Video Yaşam Bursa’da bina sakinleri silah seslerine uyandı, merdivenlerde bir şahıs ölü olarak bulundu | Video

Bursa’da bina sakinleri silah seslerine uyandı, merdivenlerde bir şahıs ölü olarak bulundu | Video

Bursa’da bina sakinleri silah seslerine uyandı, merdivenlerde bir şahıs ölü olarak bulundu | Video
13.08.2021 | 10:33

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Bursa’da silah seslerine uyanan mahalleli , merdivenlerde silahla kalbinden yaralanan ve yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gördüler.

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Olay Bursa'nın Demirtaş Barbaros mahallesi 454. sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerinde meydana geldi. Bina sakinleri bina içerisinden gelen silah sesine uyanarak kapıyı açtılar. Kapıyı açtıklarında Aydın Sayılır (57) yerde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Sayılır (57) kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kısa sürede sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Aydın Sayılır (57) öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından Sayılır'ın bu binada oturmadığını tespit etti.. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Savcılık incelemesinin ardından Sayılı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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