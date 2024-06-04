Bursa'da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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