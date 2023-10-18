Video Yaşam Bursa'da bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı | Video
Bursa'da bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı | Video

Bursa'da bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı | Video

18.10.2023 | 08:36

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenlerin yaşadığı Kemalpaşa Mahallesi Sefa Sokak'ta bulunan adrese operasyon düzenledi. Apartmandaki 37 Suriye uyruklu şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen 37 şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.
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