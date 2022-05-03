Video Yaşam Bursa’da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı! Yaşanan panik anları kamerada | Video
Bursa’da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı! Yaşanan panik anları kamerada | Video

Bursa’da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı! Yaşanan panik anları kamerada | Video

03.05.2022 | 11:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı! Yaşanan panik anları kamerada | Video 05:24
Bursa’da bir apartmanın zemin katında yangın çıktı! Yaşanan panik anları kamerada | Video 03.05.2022 | 11:41
Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi | Video 00:19
Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi | Video 03.05.2022 | 11:15
Midesini üşüttüğünü zannetti, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi | Video 08:32
Midesini üşüttüğünü zannetti, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi | Video 03.05.2022 | 11:20
Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video 04:34
Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video 03.05.2022 | 11:01
Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:35
Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 03.05.2022 | 11:12
Dağcılar, ölüm yamacında riskli kaya avında | Video 04:17
Dağcılar, "ölüm yamacında" riskli kaya avında | Video 03.05.2022 | 10:39
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada! Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi | Video 05:23
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada! Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi | Video 03.05.2022 | 10:37
Avcılar’da hurdacı deposunda yangın! Patlama anı kamerada | Video 00:42
Avcılar’da hurdacı deposunda yangın! Patlama anı kamerada | Video 03.05.2022 | 10:37
1956 model otomobiline gözü gibi bakıyor 04:59
1956 model otomobiline gözü gibi bakıyor 03.05.2022 | 10:34
İstanbul’da “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 04:24
İstanbul’da “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 03.05.2022 | 10:19
Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video 00:11
Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video 03.05.2022 | 10:21
Avcılar’da atık deposunda yangın | Video 03:04
Avcılar'da atık deposunda yangın | Video 03.05.2022 | 10:19
Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı | Video 00:23
Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı | Video 03.05.2022 | 10:20
Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı | Video 00:23
Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı | Video 03.05.2022 | 10:19
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor | Video 04:56
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor | Video 03.05.2022 | 09:58
Merdivenle soygun yaptılar! Merdiveni de çalıp kaçtılar | Video 02:36
Merdivenle soygun yaptılar! Merdiveni de çalıp kaçtılar | Video 03.05.2022 | 10:01
Bursa’da yan baktın kavgası | Video 01:07
Bursa’da "yan baktın" kavgası | Video 03.05.2022 | 09:58
Pendik’te kazaya müdahale sırasında itfaiye aracına otomobil çarptı; 2’si ağır yaralı | Video 05:56
Pendik'te kazaya müdahale sırasında itfaiye aracına otomobil çarptı; 2'si ağır yaralı | Video 03.05.2022 | 09:13
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı | Video 01:37
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı | Video 03.05.2022 | 08:41
Maltepe’de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada | Video 01:32
Maltepe'de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada | Video 03.05.2022 | 08:41

Bursa’da 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Giriş katta yaşayan 1 kişi dumandan etkilendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey mahallesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanı saran dumanı gören sakinler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri binayı saran dumandan etkilenmemek için balkonlara çıktı. Giriş katta yaşayan bir kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı ve çocuklarını ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hâle geldi. Mahalle sakinleri ise büyük korku yaşadı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA