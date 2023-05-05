Bursa'da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar | Video
Bursa'da 3 hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde duran motosikleti kucaklayarak çalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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