Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:11
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 13.05.2022 | 13:53
02:17
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 13.05.2022 | 13:57
00:44
SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video 13.05.2022 | 13:53
00:12
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 13.05.2022 | 13:36
01:36
01:39
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 13.05.2022 | 13:12
02:28
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 13.05.2022 | 13:04
01:55
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 13.05.2022 | 13:05
13:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 13.05.2022 | 12:10
01:11
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti | Video 13.05.2022 | 12:15
01:54
DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2022 | 12:12
01:59
Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video 13.05.2022 | 12:07
02:48
Kalaşnikofla yakalanıp, gazeteciye "Seni vurmak için" dediler | Video 13.05.2022 | 12:05
33:21
02:38
Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi | Video 13.05.2022 | 10:28
01:10
03:59
03:43
Beyoğlu'nda kardeşlerin "omuz atma" kavgası | Video 13.05.2022 | 11:21
03:54
00:20
Beylikdüzü'nde eğlence kavgaya dönüştü | Video 13.05.2022 | 11:17
Bursa’da faaliyet gösteren bir iş merkezinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Şehreküstü metro istasyonunun hemen üst tarafında Haşim İşcan caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş merkezinin üst katından yoğun dumanlar yükseliyor.
Yoğun duman, Bursa'nın birçok bölgesinden gözlenebilirken, bölgede büyük bir korku ve paniğin yaşandığı bildiriliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve söndürme ekibinin sevk edildiği ve alevlere müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.