Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video

Bursa’da faaliyet gösteren bir iş merkezinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Şehreküstü metro istasyonunun hemen üst tarafında Haşim İşcan caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş merkezinin üst katından yoğun dumanlar yükseliyor.

Yoğun duman, Bursa'nın birçok bölgesinden gözlenebilirken, bölgede büyük bir korku ve paniğin yaşandığı bildiriliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve söndürme ekibinin sevk edildiği ve alevlere müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.