Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bugün aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kameralarına yansırken, gören vatandaşlardan ise şaşkınlığını gizleyemedi. Boş bir arazide çıkan hortum herhangi bir can ve mal kaybına neden olmazken bir süre sonra gözden kayboldu.