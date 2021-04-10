Bursa'da bir kişinin marketten şampuanları pantolonun içine koyduğu anlar kameralara yansıdı | Video
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Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda bir markette şampuan çalan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs, markete alışveriş bahanesiyle geldi. Bir süre içeride gezen şahıs daha sonra şampuanların olduğu reyonlara yöneldi. Burada 4 adet şampuanları tek tek alarak pantolonun içerisine koydu ardından marketten ayrıldı.