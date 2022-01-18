Bursa'da bir motosikletlinin kaygan yolda düştüğü anlar güvenlik kamerasında | Video
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Bursa'da bir motosikletlinin kaygan yolda düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ıslak yolda motosikletiyle ilerleyen, kurye bir anda motosikletin kaymasıyla yere düştü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattı öğrenildi.