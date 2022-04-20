Video Yaşam Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video
Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

20.04.2022 | 13:56

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Bursa'da bisiklet sürücüsünün otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kendi canını hiçe sayarak seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameralarına yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletli adam, otomobile tutunarak seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreği ağzına geldi. Bir süre canını hiçe sayarak seyahat eden adam, arabayı bıraktıktan sonra hızlıca gözden kayboldu. Bu tehlikeli anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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