Bursa'da bozulan aracı iten vatandaşın akılalmaz yöntemi sosyal medyada olay oldu! Kaputa oturup ayaklarıyla itti...
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Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişinin, öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlginç görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü...
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi?nde dün, seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi, ayaklarıyla öndeki otomobili itti. Mahallelinin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.