Bursa'da bu da yaşandı... Parmağına 1 TL sıkıştı

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Bursa'da 1 liranın ortasındaki metali çıkarıp parmağına takan genç, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtuldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç (14), bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi. Parayı çıkarmayı deneyen genç başarılı olamadı. Çıkarmaya çalışırken parmağı şişen genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, gencin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.