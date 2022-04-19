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OTOMATİK OYNAT
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Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi | Video 19.04.2022 | 11:06
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Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 19.04.2022 | 10:27
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Çoruh Nehri artan debisiyle, Bayburt'u Venedik'e çevirdi | Video 19.04.2022 | 10:27
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Kumar oynatanlara göz açtırılmıyor. Bir haftada bin 598 yer basıldı | Video 19.04.2022 | 10:15
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 19.04.2022 | 10:18
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Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı | Video 19.04.2022 | 10:12
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11 yaşındaki kızına araç kullandırmıştı yakalandı | Video 19.04.2022 | 10:10
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Kozan’daki faili meçhul cinayete şafak baskını: 7 gözaltı | Video 19.04.2022 | 10:03
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Adana’da 188 kilogram esrar ele geçirildi | Video 19.04.2022 | 10:00
01:00
Adana’da 188 kilogram esrar ele geçirildi | Video 19.04.2022 | 10:03
01:10
Kozan’daki faili meçhul cinayete şafak baskını: 7 gözaltı | Video 19.04.2022 | 10:00
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Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 19.04.2022 | 09:46
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Gaziantep'te takside 10,5 kilo esrar geçirildi | Video 19.04.2022 | 09:26
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Sultangazi'de Suriyeli baba 3 çocuğunu rehin aldı | Video 19.04.2022 | 09:00
Bursa’da husumetli olduğu düşünülen iki kişi arasında kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi yumruklar havada uçuştu.