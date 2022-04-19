Video Yaşam Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video
Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

19.04.2022 | 10:27

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Bursa’da husumetli olduğu düşünülen iki kişi arasında kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi yumruklar havada uçuştu.

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Merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde meydana gelen olayda husumetli olduğu düşünülen iki kişi yolda birbirini gördü. Bunun üzerine başlayan sözlü tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi. Birbirine bıçak çekip tehdit savuran şahıslar daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir vatandaşın amatör kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı.

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