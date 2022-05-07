Video Yaşam Bursa'da cam yüklü TIR alev alev yandı | Video
Bursa'da cam yüklü TIR alev alev yandı | Video

Bursa'da cam yüklü TIR alev alev yandı | Video

07.05.2022 | 14:57

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen olayda seyir halindeki cam yüklü TIR cayır cayır yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit boğazında meydana geldi. Eskişehir'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ahmet Emek(40) yönetimindeki TIR'ın dorsesinden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. O sırada alevler büyüyerek TIR'ı sardı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu TIR tamamen yanarken, camlar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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