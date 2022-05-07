Bursa'da cam yüklü TIR alev alev yandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen olayda seyir halindeki cam yüklü TIR cayır cayır yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.