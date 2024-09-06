Bursa'da çatıdan çatıya atlayan şüpheliyi polis karşıladı
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri Evden hırsızlık suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eve giren ekipler, şüpheliyi çatıdan çatıya atlarken yakaladı.
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