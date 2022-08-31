Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video

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Bursa’da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, restoran kullanılamaz hâle geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, polis ekipleri restoranın kundaklandığı iddia edildiği S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.