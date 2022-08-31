Video Yaşam Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video
Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video

Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video

31.08.2022 | 08:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza sonrası darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar | Video 01:12
Kaza sonrası darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar | Video 31.08.2022 | 09:51
Adana’da acı ölüm: Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu! | Video 01:35
Adana'da acı ölüm: Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu! | Video 31.08.2022 | 09:40
Isparta’da cadde üzerinde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu | Video 01:01
Isparta’da cadde üzerinde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu | Video 31.08.2022 | 09:39
Sultangazi’de İETT şoförü, klima arızalı diyerek yolcuları indirdi | Video 00:51
Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi | Video 31.08.2022 | 09:39
Halk otobüsünde tekme tokat kavga! Birbirlerine girdiler | Video 01:29
Halk otobüsünde tekme tokat kavga! Birbirlerine girdiler | Video 31.08.2022 | 08:29
İzmir’de dini nikahlı eşi tarafından 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda | Video 01:00
İzmir’de dini nikahlı eşi tarafından 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda | Video 31.08.2022 | 08:16
Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti: Canım sıkıldı, vurdum | Video 01:56
Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti: "Canım sıkıldı, vurdum" | Video 31.08.2022 | 08:17
Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video 01:55
Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video 31.08.2022 | 08:16
İzmir’de metruk binada çökme meydana geldi | Video 00:47
İzmir'de metruk binada çökme meydana geldi | Video 31.08.2022 | 08:16
Kucağında bebek ile araba sürdü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:13
Kucağında bebek ile araba sürdü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 30.08.2022 | 20:32
Esra Erol yeni sezona bomba gibi başladı! Hiç görmediği annesi ve babasını ararken gözyaşlarına boğuldu! | Video 07:56
Esra Erol yeni sezona bomba gibi başladı! Hiç görmediği annesi ve babasını ararken gözyaşlarına boğuldu! | Video 30.08.2022 | 18:39
Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da | Video 01:51
Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da | Video 30.08.2022 | 16:03
TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video 01:48
TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 16:48
İzmir’de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video 03:32
İzmir'de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video 30.08.2022 | 16:03
Jandarmanın eğitimli köpekleri Garip ve Testinin gösterileri büyük alkış aldı | Video 07:24
Jandarmanın eğitimli köpekleri "Garip" ve "Testi"nin gösterileri büyük alkış aldı | Video 30.08.2022 | 16:02
Cenaze töreninde kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı | Video 01:13
Cenaze töreninde kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı | Video 30.08.2022 | 16:02
Soyguna böyle geldi! 3’ü de yakalandı | Video 00:42
Soyguna böyle geldi! 3’ü de yakalandı | Video 30.08.2022 | 15:44
Cenaze töreninde kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı | Video 01:13
Cenaze töreninde kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı | Video 30.08.2022 | 15:05
İmalathanesinde ele geçirdiler! Piyasa değeri 2 milyon lira… | Video 00:54
İmalathanesinde ele geçirdiler! Piyasa değeri 2 milyon lira… | Video 30.08.2022 | 15:31
TEKNOFEST 2022’de yerli ve milli uçaksavar şovu PMT 12.7 05:23
TEKNOFEST 2022’de yerli ve milli uçaksavar şovu (PMT 12.7) 30.08.2022 | 15:15

Bursa’da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, restoran kullanılamaz hâle geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesinde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında meydana geldi. İddiaya göre Salim U. ile ortağı S.Y aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine S.Y gece saatlerinde gelerek, S.U'ya ait çiftliğin restoran kısmını ateşe verdi. Restoranın yandığını gören çiftlik çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı restoran, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan, kullanılamaz hâle gelen restoranda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, polis ekipleri restoranın kundaklandığı iddia edildiği S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA