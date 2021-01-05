Video Yaşam Bursa'da dayısını sırtından bıçaklayan yeğen kamerada | Video

Bursa'da dayısını sırtından bıçaklayan yeğen kamerada | Video

Bursa'da dayısını sırtından bıçaklayan yeğen kamerada | Video
05.01.2021 | 09:58

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Bursa'da Mert S. (27), üzerine döner bıçağıyla koşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen dayısı Kerem Yılmaz G.'yi (38) sırtından bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hayati tehlikesi bulunan Güner hastaneye kaldırılırken, dayı yeğenin kavga ettiği anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Kerem Yılmaz G. ile yeğeni Mert S., sokakta yürürken karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmaya ve olay yerinden uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kerem Yılmaz G. yeğeninin üzerine döner bıçağıyla koştu. Buna öfkelenen Mert S. ise yanındaki bıçakla dayısı Kerem Yılmaz G.'yi 2 kez sırtından bıçakladı. Kerem Yılmaz G. kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kerem Yılmaz G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kameralarını izleyerek, Mert S.'nin kaçış güzergahını tespit etti. Ekipler, olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı.


KAVGA ANI KAMERADA
Öte yandan kavga anları çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; Kerem Yılmaz G.'nin yeğeni Mert S.'nin üzerine döner bıçağıyla koştuğu ve o sırada yeğen Mert S.'nin dayısını bıçakladığı anlar yansıdı. Bıçaklandıktan sonra üzerindeki montu çıkaran ve göğsünü tutan Kerem Yılmaz G. ile yeğeni Mert S. arasında kavgayı çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılması da görüntülere yansıdı.

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