Bursa'da DEAŞ operasyonu kamerada: 3 gözaltı | Video

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DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bursa'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.