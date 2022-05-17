Bursa'da DEAŞ operasyonu kamerada: 3 gözaltı | Video

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bursa'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bombaeylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.