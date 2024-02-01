Bursa'da dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı | Video
Bursa'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi yolda yeniden karşılaşınca taraflardan biri yanında taşıdığı tabanca ile diğer tarafa ateş açarken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
HUSUMETLİSİNİ VURMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüphelinin husumetlisine arkasından sinsice gittiği ve ateş açtığı görüldü.
Hastanede tedavi altına alınan K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Bursa'da dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı | Video 01.02.2024 | 15:24
01:05
Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video 01.02.2024 | 14:48
01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:54
00:12
02:23
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar | Video 01.02.2024 | 14:29
01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:20
02:01
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık serbest bırakıldı | Video 01.02.2024 | 13:04
02:59
Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı gözaltına alındı | Video 01.02.2024 | 13:53
01:19
Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 25 gözaltı | Video 01.02.2024 | 13:37
01:17
Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı | Video 01.02.2024 | 13:00
02:48
Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video 01.02.2024 | 12:22
03:07
02:51
01:44
Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı böyle soydular | Video 01.02.2024 | 12:22
02:37
00:33
Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video 01.02.2024 | 12:22
02:47
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın böyle görüntülendi | Video 01.02.2024 | 12:07
02:12
Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video 01.02.2024 | 12:07
05:56
atv Müge Anlı 1 Şubat 2024 Perşembe BUGÜN Tamam Tek Parça izle 01.02.2024 | 12:01
04:22
Esenlerde aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı | Video 01.02.2024 | 10:11