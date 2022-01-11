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OTOMATİK OYNAT
01:27
Antalya'da epilepsi hastası genç annenin şüpheli ölümü | Video 11.01.2022 | 15:45
01:16
İstanbul'da yankesici anne kamerada | Video 11.01.2022 | 15:44
05:19
Son Dakika: İstanbul Zeytinburnu’nda gasp dehşeti kamerada | Video 11.01.2022 | 14:53
05:02
Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video 11.01.2022 | 15:42
00:23
03:33
Tarihi mezarlıktan kartpostallık kar manzaraları | Video 11.01.2022 | 14:54
02:20
00:53
Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video 11.01.2022 | 14:31
00:59
Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video 11.01.2022 | 14:31
03:20
Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 11.01.2022 | 14:05
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Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi | Video 11.01.2022 | 13:37
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Bursa'da dehşet anları kamerada! Kimse ne olduğunu anlayamadı | Video 11.01.2022 | 13:38
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Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video 11.01.2022 | 13:35
06:06
Fatih'te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu | Video 11.01.2022 | 13:35
03:07
Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video 11.01.2022 | 13:34
05:04
Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti | Video 11.01.2022 | 13:29
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpma sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakılan yaşlı adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.