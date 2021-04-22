Video Yaşam Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü...

Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü...

Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü...
22.04.2021 | 14:55

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokak köpeği, aracın altında ezilerek öldü. Sürücü köpeği umursamadan yoluna devam ederken, o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi?nde meydana geldi. Sürücü henüz tespit edilemeyen 16 ZE 500 plakalı bir minibüs, yolun ortasında duran bir sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek, yere yığılırken, aracın sürücüsü ise ezdiği köpeği umursamadan yoluna devam ederek, olay yerinden kaçtı. O anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öldüğü belirlenen köpek, çevredekilerin haber vermesi üzerine belediye ekiplerince kaldırılırdı.


Bölge esnaflarından Melahat Çakır, sabah iş yerine geldiğinde köpeğin hareketsiz bir şekilde yolda yattığını söyledi. Köpeği her sabah beslediklerini kaydeden Çakır, ?İlk başta uyuyor zannettim. Diğer arkadaş gelerek öldüğünü söyledi. Güvenlik kamerasından baktık, hayvan çiğnenmiş, kaçamamış, araç sürücüsü de beklemediği için olay öyle görünüyor. Hayvanın kalkıp yana geçmesini beklemeden müdahale olmuş. Geldiğimde ölüydü. Belediye ekiplerine haber verdim, ekipler geldiler, götürdüler. Çok üzgünüz, her sabah doyuruyordum. Elim ayağım tutmuyor sabahtan beri.? diye konuştu.
Çakır, konu ile ilgili olarak polise şikayette bulunacaklarını söyledi.

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