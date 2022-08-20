Bursa'da dehşete düşüren görüntüler! Cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video
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Bursa’da, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sopalı, silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi ağır yaralandı. Cadde ortasında silah ve sopaların konuştuğu kavga anı olay yerinden geçen vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında arazi ve miras nedeniyle anlaşamayan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile akrabası olan husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Korku dolu anlara şahit olan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemede bulunurken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgede yeni bir kavga ve acı olay yaşanmaması için ekiplerin bir süre nöbet tutacakları öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.