Bursa'da dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kazadan yaralı kurtulan yaşlı adam yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Ramadan K.'ya çarptı. Hafriyat kamyonunun çarpması sonrasında tekerleklerin altında kalan Ramadan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramadan K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
YAŞLI ADAM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Ağır yaralanarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ramadan K.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anında olay yerinde bulunan Muhammet Özer, "Dün kaza saatlerinde dükkanımın kapısının önünde arkadaşım ile sohbet ediyordum. Karşıdan karşıya geçiyordu abimiz, bir anda hafriyat kamyonunun altında kaldı. Zaten kamyon sürücüsünün görüş açısında değildi. Her şey bir kaç saniye içinde oldu. Biz ilk yardımımızı yaptık, zaten abinin durumu pek iyi değildi" dedi.
Öte yandan kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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