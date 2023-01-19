Video Yaşam Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video
Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video

Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video

19.01.2023 | 13:22

Bursa'da 28 yaşındaki genç kadının 11 kurşunla öldüğü cinayetin sebebi dehşete düşürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, salı günü Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi. Anahtarı alarak eve giren Ş.T., Pelin Sezer'i kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Pelin Sezer'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi. Bunun üzerine cinayete ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan bir ev kiraladıklarını ve Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, 66 yaşındaki Mehmet Mehdi Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı tespit etti. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi olan Mehmet Mehdi Okulevi'nin cinayeti işledikten sonra İstanbul'a gittiğini tespit etti. Bunun üzerine hemen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek İstanbul'da kızının evinde yapılan operasyonla gözaltına alınan Okulevi ardından Bursa'ya getirildi. Mehmet Mehdi Okulevi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİN SEBEBİ KAN DONDURDU
Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mehmet Mehdi Okulevi'nin "Pelin ile bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana yakın davranıyordu. Evlenmek için tanımak istedim ancak buluşunca çok genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 12 çocuğum var, Pelin çocuklarım yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Pelin ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğumuzda bana 'Bize babalık yap, bağımızı koparmayalım' dediler. Ben de bu teklifi kabul ettim" dedi.

CİNAYETİN SEBEBİ YÜZÜK, PARA VE ALTINMIŞ
66 yaşındaki Mehmet Mehdi Okulevi şöyle devam etti, "Pelin, benden sürekli altın yüzük, bilezik veya para istiyordu. Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddettim sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime doğru saldırdı. Ben de o sırada yanımda getirdiğim tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim. Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım ve gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dediği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video 00:30
Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video 19.01.2023 | 13:22
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video 03:36
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video 19.01.2023 | 13:22
Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video 01:10
Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video 19.01.2023 | 13:22
Kovaladığı köpeği öldüren şüpheli, dakikalar önce bir başka köpeği daha vurmuş | Video 01:32
Kovaladığı köpeği öldüren şüpheli, dakikalar önce bir başka köpeği daha vurmuş | Video 19.01.2023 | 12:55
Müge Anlı’da kayıp eşini arayan Anakadın Kural’dan şoke eden iddia: “Yengem, kocamı kaçırdı!” | Video 08:23
Müge Anlı’da kayıp eşini arayan Anakadın Kural’dan şoke eden iddia: “Yengem, kocamı kaçırdı!” | Video 19.01.2023 | 12:39
Pitbull cinsi köpeğini alacaklısına saldırttığı öne sürülen tekstilci konuştu | Video 08:36
Pitbull cinsi köpeğini alacaklısına saldırttığı öne sürülen tekstilci konuştu | Video 19.01.2023 | 12:21
Bir anlık dalgınlık 40 bin liraya mal oldu! Müşteri gibi gelip böyle hırsızlık yaptılar | Video 06:01
Bir anlık dalgınlık 40 bin liraya mal oldu! Müşteri gibi gelip böyle hırsızlık yaptılar | Video 19.01.2023 | 12:21
Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video 02:41
Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video 19.01.2023 | 12:18
Bacağı kırılan koyuna sanayide aparat yaptılar | Video 02:47
Bacağı kırılan koyuna sanayide aparat yaptılar | Video 19.01.2023 | 10:17
Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video 00:36
Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video 19.01.2023 | 11:47
6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu | Video 04:24
6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu | Video 19.01.2023 | 11:25
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yolcu almaya giden servis aracına çarptı: 1 yaralı | Video 01:43
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yolcu almaya giden servis aracına çarptı: 1 yaralı | Video 19.01.2023 | 11:26
Tarihin yaşayan tanığı: 120 yaşındaki delikanlı hayatı boyunca 5 defa hastaneye gitti | Video 05:53
Tarihin yaşayan tanığı: 120 yaşındaki delikanlı hayatı boyunca 5 defa hastaneye gitti | Video 19.01.2023 | 11:02
Bursa’da görülen bulutlar herkesi şaşırttı! Vatandaşlar telefona sarıldı... | Video 00:56
Bursa’da görülen bulutlar herkesi şaşırttı! Vatandaşlar telefona sarıldı... | Video 19.01.2023 | 11:10
Belediyenin garajında patlama: Makam aracı yandı, çöp toplama aracı hasar gördü | Video 03:07
Belediyenin garajında patlama: Makam aracı yandı, çöp toplama aracı hasar gördü | Video 19.01.2023 | 10:31
Havalimanında kaçakçılara geçit yok | Video 04:24
Havalimanında kaçakçılara geçit yok | Video 19.01.2023 | 10:32
Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Titiz çalışma ile aslına uygun ihya edildi | Video 04:30
Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: "Titiz çalışma ile aslına uygun ihya edildi" | Video 19.01.2023 | 10:39
15 Temmuz şehidinin oğluna sürpriz doğum günü | Video 05:03
15 Temmuz şehidinin oğluna sürpriz doğum günü | Video 19.01.2023 | 10:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 06:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 19.01.2023 | 10:30
Mersin’de DEAŞ’a operasyon: 2 gözaltı | Video 01:53
Mersin’de DEAŞ'a operasyon: 2 gözaltı | Video 19.01.2023 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA