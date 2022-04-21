Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası kamerada | Video

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Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi.