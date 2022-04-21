Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası kamerada | Video

Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.