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Video Yaşam Bursa'da dolmuş şöförlerinin kavgası kamerada | Video
Bursa'da dolmuş şöförlerinin kavgası kamerada | Video

Bursa'da dolmuş şöförlerinin kavgası kamerada | Video

07.05.2024 | 12:34

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolmuş şoförlerinin kavgası amatör kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İnegöl Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şoförler yumruk yumruğa birbirini darp etti. O anlar amatör kameraya yansırken, kavganın ardından yollarına devam ettiler.
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