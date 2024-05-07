Bursa'da dolmuş şöförlerinin kavgası kamerada | Video

Olay, İnegöl Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şoförler yumruk yumruğa birbirini darp etti. O anlar amatör kameraya yansırken, kavganın ardından yollarına devam ettiler.