Bursa’da domuz sürüsü ana yola böyle atladı | Video

Olay, Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun karşısına geçmek isteyen domuz sürüsü bir anda ana yola atladı. Sürücüler dikkatli bir şekilde dururken sürü ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Sürücüler daha sonra yoluna devam ederken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı