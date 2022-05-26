Bursa’da drift atan trafik magandaları kamerada | Video

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Bursa’da düğün konvoyunda bulunan bir sürücü eğlencenin dozunu kaçırınca trafiği birbirine kattı. Onlarca arabanın bekleyişine aldırmayan sürücü asfalttan dumanlar çıkararak drift yaptı.
Trafiği durduran sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.