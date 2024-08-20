Bursa'da düğün konvoyu terörü kamerada: Yolu kesip dakikalarca oyun oynadılar | Video
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolu kapatarak trafiği kesen düğün konvoyu trafiğe neden oldu. Eğlencelerinden taviz vermeyen gelin ve damat ise kameraya anbean yansıdı.
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