Video Yaşam Bursa'da dünürünü öldüren zanlıdan açıklama "Böyle olmasını..." | Video

Bursa'da dünürünü öldüren zanlıdan açıklama "Böyle olmasını..." | Video

Bursa'da dünürünü öldüren zanlıdan açıklama
25.07.2020 | 14:24

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Bursa'da tabancayla, tartıştığı dünürü Ecevit Güneş'i (45) öldürüp, damadı Savaş Güneş'i (26) de yaralayan Murat K., polis tarafından yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım böyle olsun istemezdim" dedi.
Olay, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı 4. Yardım Sokak'ta meydana geldi. Cansu K., dini nikahlı eşi Savaş Güneş ve kayınpederi Ecevit Güneş ile birlikte babası Murat K.'nin evine gitti. Burada dünürler Ecevit Güneş ile Murat K. arasında tartışma çıktı. Kızı onay vermemesine karşın evlenen Murat K., tabancayla Ecevit Güneş ve oğlu Savaş Güneş'i ateş etti. Silah sesleri üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ecevit Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayın ardından kaçan Murat K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.


Murat K., emniyetteki ifadesinde, "Kızım Cansu, 2 yıl önce Savaş ile evlenmek istediğini söyledi. Ben de evlenmelerine karşı çıktım. Kızım beni dinlemedi ve gidip evlendi. 2 sene kimseye karışmadım ama 2 senenin ardından kapıma gelip konuşmak istediler. Aramızda zaten bu mesele yüzünden husumet vardı. Konuşmaya geldikleri sırada aramızda küfürleşme oldu. Tartışmaya başladık. Tartışma sırasında sinirlerime hakim olamadım ve ateş ettim. Pişmanım" dedi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat K., adliyeye sevk edildi. Murat K., çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

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