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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasında | Video 25.04.2022 | 19:08
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 25.04.2022 | 17:04
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Antalya metruk binada korkutan yangın | Video 25.04.2022 | 15:04
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Bodrum’da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı | Video 25.04.2022 | 15:05
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Panik yapan sürücü kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı | Video 25.04.2022 | 15:04
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SON DAKİKA! Bursa'da uçak evlerin arasına düştü! İşte yaşananlar | Video 25.04.2022 | 15:45
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Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı | Video 25.04.2022 | 15:22
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Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video 25.04.2022 | 15:13
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Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video 25.04.2022 | 15:10
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Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 25.04.2022 | 15:08
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Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 25.04.2022 | 15:07
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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 25.04.2022 | 13:52
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İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 25.04.2022 | 14:25
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.