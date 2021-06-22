Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 17 kişiye salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 53 bin 550 TL ceza uygulandı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıparmak caddesinde bulunan işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 17 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 53 bin 550 lira idari para cezası uyguladı.