Video Yaşam Bursa'da ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücüden ilginç savunma

Bursa'da ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücüden ilginç savunma

Bursa'da ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücüden ilginç savunma
25.03.2021 | 09:00

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle jandarma ekiplerinin ?dur? ihtarına uymayan Oğuz K.(22) yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 5 bin 848 TL ceza kesilen Oğuz K. kendisini "Arabayı alalı 3 gün oldu, işten geliyorum izin kağıdım da var" diyerek savundu. Kovalamaca anı vatandaş kamerasına yansıdı.

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İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları uygulama sırasında saat 23.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir Yolu üzerinde 16 ANL 902 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızını artırıp, yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü. Anons üzerine bölgeye çok sayıda takviye jandarma ve polis ekibi sevk edildi.


"ARABAYI ALALI 3 GÜN OLDU"
İzini kaybettirmek için ilçe merkezinde ara sokaklara giren sürücü, ardından Adnan Menderes Bulvarı'na çıkarak kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından cadde üzerindeki polis barikatına takılan ve kaçamayacağını anlayan otomobilin sürücüsü, aracı durdurup teslim oldu. Polis ekiplerine "Arabayı alalı 3 gün oldu, işten geliyorum izin kağıdım da var" diyen sürücü Oğuz K.'nın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Oğuz K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı.

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