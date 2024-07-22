Video Yaşam Bursa'da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video

Bursa'da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video

22.07.2024 | 11:07

Bursa'da 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir restoranda garson olarak çalışırken yakalandı. Suç makinasının film gibi kaçış hikayesi ise şoke etti. Zanlının yerde bulduğu sahte kimlik ile 2 yıl boyunca kaçtığı ortaya çıktı. Şahsın restoranda yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada, dolandırıcılık ve hırsızlık başta 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyadan ifade sebebiyle aranan M.N.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kılıktan kılığa giren polis, şüpheliyi araştırdığında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan evine gitmediğini tespit etti.

YERDE BULDUĞU KİMLİK İLE POLİSTEN 2 YILDIR KAÇMIŞ
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç makinası M.N.'nin sahte bir kimlikle Bursa'da bir restoranda çalıştığı bilgisini edindi.

POLİS RESTORANA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ
Sivil ekip, restorana müşteri gibi girdi. Masaya oturan polisler, daha sonra en uygun zamanda M.N. olduğunu değerlendirdiği şüpheliyi restoran içerisinde yakaladı. Şüpheliyi dükkandan ekip otosuna götüren polis sorguya aldı. Zanlı daha fazla direnemeyerek gerçek kimliğinin M.N. olduğunu itiraf etti.

2 SENEDİR KAÇMIŞ, YAKALANDIĞI YER POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Çalıştığı işyerinde gözaltına alınan M.N. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmayı da derinleştiren ekipler, suç makinasının 2 yıldır evine gelmediğini, yerde bulduğu M.Y. isimli kişinin kimliği ile polis ile jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmaması için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını tespit etti. Evine gitmeyen şahsın çalıştığı işyerine yakın yerde bir otelde kaldığı öğrenildi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Polisin elde ettiği restorana ait güvenlik kamerasında, şüphelinin müşterilere yemek servisi yaptığı ve o sırada sivil ekiplerin tedbirli şekilde şahsı yakaladıkları ve dükkandan çıkardıkları görüldü. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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