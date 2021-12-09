Bursa'da ev alev topuna döndü, arabayı yanmaktan böyle kurtardılar | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:01
01:18
Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video 09.12.2021 | 11:47
03:44
Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda yangın çıktı | Video 09.12.2021 | 11:09
00:16
04:04
Ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ çıktı | Video 09.12.2021 | 11:25
01:08
00:46
Bisiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada | Video 09.12.2021 | 11:25
00:51
00:32
ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video 09.12.2021 | 11:25
05:54
Kars'ta kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar | Video 09.12.2021 | 10:23
01:27
Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 09.12.2021 | 10:42
00:50
Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video 09.12.2021 | 10:50
01:02
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 09.12.2021 | 10:42
00:25
01:28
Şanlıurfa'da kuşların gökyüzünde dansı | Video 09.12.2021 | 10:46
00:19
00:25
Ev küle döndü, Türk Bayrağı zarar görmedi | Video 09.12.2021 | 10:42
01:27
01:53
İzmir'de jandarma'dan yılbaşı öncesi bandrolsüz içki operasyonu | Video 09.12.2021 | 10:21
02:40
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi | Video 09.12.2021 | 10:24
Bursa'da ev alev topuna dönen ev, mahalleliyi sokağa döktü. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürüldü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenilirken 1 otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.