Video Yaşam Bursa’da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı | Video

Bursa’da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı | Video

Bursa’da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı | Video
15.08.2021 | 09:29

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Bursa’da ev sahibi ve kiracı arasında kavgaya akrabalarında karışması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi ile kiracı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmaya akrabalarında karışması üzerine giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen ekipler kalabalıklaşan grubu ayırmakta zorlanırken destek ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte kavga son buldu. Olayla ilgili taraflar göz altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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