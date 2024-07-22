Bursa'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: “Yakmak istedim, yaktım” | Video
Bursa'da bir kadın; ailevi nedenlerini öne sürüp 4 katlı binanın giriş katında oturduğu evi ateşe verdi. Korku dolu anlar yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, gözaltına alınan kadın, ‘evi neden yaktın ?' sorusuna “Yakmak istedim, yaktım” diye karşılık verdi.
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