Bursa'da evlerinde çıkan yangında çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi | Video

Bursa'da evinde çıkan yangını görünce 3 çocuğunu içeride zanneden anne, sinir krizi geçirdi. Anne, çocuklarının komşular tarafından evden çıkarılıp, bölgeden uzaklaştırıldığını öğrenince sakinleşti.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi Tuna Sokak üzerindeki Terzioğlu Apartmanı'nın giriş katında dün saat 19.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, alışverişte olan Sevgi A., komşularının telefonu üzerine koşarak evine geldi. 9,10 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını içeride zanneden anne, sinir krizi geçirerek, eve girmeye çalıştı. Güçlükle engellenen anne, çocuklarının komşular tarafından dışarıya çıkarıldığını ve bölgeden uzaklaştırıldığını öğrenince derin nefes aldı.



Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.