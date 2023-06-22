Bursa’da fabrika yangını: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı | Video

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.