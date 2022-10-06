Bursa'da facianın teğet geçtiği anlar kamerada | Video

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Bursa'da yola düşen koliyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. O sırada yanında seyreden kamyonetin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.
O anlar ise arkasında seyreden bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.