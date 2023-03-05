Bursa'da feci kaza! Bisikletli çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video
Bursa'da sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan 10 yaşındaki B.Ü.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü polis merkezine giderek teslim olurken, B.Ü. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kaza anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
TEM'de 23 araç birbirine girdi; İstanbul yönü kapandı | Video 05.03.2023 | 13:27
02:25
İstanbul’da silahlı saldırı anları kamerada | Video 05.03.2023 | 12:34
03:23
Polis aracından yapılan anons bu kez minik kalplere dokundu | Video 05.03.2023 | 12:34
00:49
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 05.03.2023 | 12:34
01:07
04:09
03:30
Binlerce yıllık tarihte dev buz sarkıtları | Video 05.03.2023 | 10:57
01:18
Sadece motoru sağlam kalan aracı "Deprem hatırası" oldu | Video 05.03.2023 | 10:57
01:33
Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video 05.03.2023 | 10:57
03:12
Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video 05.03.2023 | 10:18
01:17
01:10
01:08
04:19
01:46
02:11
00:20
00:40
00:23
Van-İran sınırında 100 kilo toz esrar ele geçirildi | Video 04.03.2023 | 16:53